Roche: lancement du système BenchMark ULTRA PLUS 29/06/2022

(CercleFinance.com) - Roche annonce le lancement du système BenchMark ULTRA PLUS, sa toute nouvelle plateforme avancée pour 'des résultats de test rapides et précis afin que les cliniciens puissent prendre des décisions opportunes concernant le parcours de soins d'un patient'.



Ce système permet au professionnel de santé d'identifier des marqueurs biochimiques à l'intérieur des cellules pour déterminer la présence ou l'absence de facteurs clés alimentant les cellules malsaines et, dans de nombreux cas, le type de thérapie pouvant être utilisé.



Le personnel du laboratoire sera aussi en mesure de gérer ses activités plus efficacement grâce à un logiciel simplifié et à un contrôle rationalisé de la productivité et de la qualité, de quoi les aider à fournir plus rapidement les résultats des tests aux patients.



Le système BenchMark ULTRA PLUS sera disponible dans les pays de l'Union européenne en juillet 2022 et aux États-Unis et sur le marché Asie-Pacifique en septembre 2022, suivi d'un déploiement mondial en 2023.