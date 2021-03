Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : lancement du panel de tests Elecsys EBV Cercle Finance • 31/03/2021 à 09:44









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui le lancement de son panel de tests Elecsys EBV dans les pays acceptant le marquage CE. Le panel de tests Elecsys EBV se compose de trois immuno-essais: Elecsys EBV IgM, Elecsys EBV VCA IgG et Elecsys EBV EBNA IgG, qui détectent les anticorps spécifiques du virus Epstein-Barr (EBV), à différents stades de l'infection. Lorsqu'ils sont utilisés en combinaison, les trois tests peuvent aider à définir dans quelle mesure l'infection a progressé chez un patient. 'Le lancement du panel Elecsys EBV est une étape importante pour le diagnostic des infections chez les patients transplantés car il donne des résultats clairs et précis à partir d'un seul échantillon', a déclaré Thomas Schinecker, directeur général de Roche Diagnostics. Roche déposera une demande d'approbation auprès de la FDA à l'avenir.

