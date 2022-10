Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: lancement de l'anticorps PRAME information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Roche annonce le lancement de l'anticorps PRAME (EPR 20330), destiné à identifier l'expression de la protéine PRAME dans des échantillons de tissus de patients suspectés d'être atteints d'un mélanome.



'Comprendre si la protéine PRAME (PReferentially extended Antigen in MElanoma) est exprimée permet de prendre des décisions cliniques plus éclairées et peut améliorer les résultats pour les patients', explique-t-il.



L'anticorps PRAME constitue ainsi le dernier ajout au portefeuille dermatologique robuste de Roche avec plus de 50 biomarqueurs dermatologiques conçus pour répondre à un large éventail de besoins de diagnostic.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks 0.00%