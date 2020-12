Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : lancement d'un test pour le cancer du sein Cercle Finance • 15/12/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui le lancement du test de mutation cobas PIK3CA pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé ou métastatique dans les pays acceptant le marquage CE. Ce test génétique identifie les mutations dans le gène PIK3CA qui peuvent provoquer une croissance incontrôlable des cellules, ce qui peut conduire au cancer. PIK3CA est le gène le plus fréquemment muté dans le cancer du sein avancé ou métastatique, avec près de 40 pour cent des patients porteurs d'une mutation dans ce gène. ' Nous sommes heureux de proposer le test de mutation cobas PIK3CA CE-IVD, permettant aux cliniciens de gérer avec précision et rapidement leurs patientes atteintes d'un cancer du sein ' a déclaré Thomas Schinecker, DG de Roche Diagnostics.

