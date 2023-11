Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: lancement d'un test pour l'hépatite B information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Roche annonce le lancement d'Elecsys HBeAg quant, un test immunologique capable de déterminer à la fois la présence et la quantité (qualitative et quantitative) de l'antigène de l'hépatite B e (HBeAg) dans le sérum et le plasma humains.



Ce test destiné aux cliniciens peut être utilisé comme marqueur précoce de l'infection aiguë par l'hépatite B, ainsi que comme indicateur de l'hépatite chronique active en combinaison avec d'autres résultats de laboratoire et informations cliniques.



'Près de 300 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'hépatite B chronique, ce qui représente un fardeau important pour les systèmes de santé, car elle expose les patients à un risque élevé de décès par cirrhose et cancer du foie', pointe le groupe suisse.





