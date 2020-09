Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : lancement d'un test d'antigène SARS-CoV-2 Cercle Finance • 02/09/2020 à 09:20









(CercleFinance.com) - Roche annonce qu'il va lancer un test d'antigène rapide SARS-CoV-2 vers la fin septembre, pour les marchés acceptant le marquage CE. Il va aussi déposer une demande d'autorisation d'utilisation en urgence auprès de la FDA des Etats-Unis. 'Abordable et de petite taille, le kit de test sans instrument permet un usage facile pour les professionnels de santé sur différents points de soins ou dans des endroits à ressources limitées', explique le groupe de santé helvétique. Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec SD Biosensor Inc, avec lequel Roche dispose d'un accord de distribution global et avec lequel il a aussi lancé un test rapide d'anticorps en juillet.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +2.59%