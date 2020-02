Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : lancement d'un service pour diabétiques Cercle Finance • 20/02/2020 à 13:06









(CercleFinance.com) - Roche annonce le lancement de 'InsulinStart', un service de messagerie destiné aux patients souffrant du diabète de type 2, pour les aider à passer des antidiabétiques par voie orale à une thérapie à l'insuline à action prolongée et à prise quotidienne. Basé sur des algorithmes, ce service aide les patients durant la phase pour trouver la dose optimale d'insuline à action prolongée à s'injecter une fois par jour : ils reçoivent un rappel de test de glycémie le matin et une recommandation de dose d'insuline le soir.

