Roche: lancement d'un nouvel automate cobas aux USA

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi le prochain lancement aux Etats-Unis d'un nouveau système automatisé de laboratoire clinique dédié aux tests de dépistage par PCR des maladies infectieuses.



L'automate cobas 5800, qui s'appuie sur la technologie des systèmes cobas 6800/8800, combine des tests diagnostiques pour le dépistage du VIH, des hépatites et des infections virales chez les patients transplantés, mais aussi des maladies respiratoires et des MST.



Le lancement commercial du système - qui peut fournir jusqu'à 144 résultats en huit heures - est prévu d'ici à la fin de l'année, après une présentation prévue cette semaine au congrès de l'Association des praticiens de pathologie moléculaire, qui se tient à Phoenix (Arizona).





