Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : lancement d'un nouveau test rapide du Covid 19 Cercle Finance • 02/02/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Roche a déclaré avoir obtenu la marque CE pour son nouveau test rapide de l'antigène Covid-19, qui permet aux patients de prélever eux-mêmes leur échantillon nasal, ce qui signifie que le test sera disponible d'ici la mi-février. Par rapport aux tests d'antigènes existants, le test permet de prélèver l'échantillon dans la zone avant du nez au lieu du nasopharynx, ce qui permet un processus simplifié et plus rapide. Cette méthode peut contribuer à réduire l'inconfort général du patient, en particulier chez les enfants et les personnes handicapées. Le lancement est le fruit d'un partenariat avec la société américaine SD Biosensor, avec laquelle Roche a également lancé un test rapide d'anticorps en juillet dernier et un test rapide d'antigène en septembre. SD Biosensor, se prépare actuellement à soumettre une autorisation d'utilisation d'urgence à la FDA américaine, a déclaré Roche.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.37%