Roche: lancement d'un nouveau test de la Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 09:18

(CercleFinance.com) - Roche fait part du lancement d'un test PCR de la Covid-19 pour détecter spécifiquement la dernière sous-variante préoccupante d'Omicron, XBB.1.5, déjà répandue aux États-Unis et qui se propage rapidement dans d'autres pays.



Ce nouveau test destiné aux chercheurs fonctionne sur les plateformes PCR en temps réel LightCycler 480 II et cobas z480. Ses résultats aideront à suivre de près la lignée du virus et fourniront des informations sur l'épidémiologie et son impact sur la santé publique.



'Les chercheurs de Roche et de sa filiale TIB Molbiol continuent de travailler en collaboration avec des partenaires du monde entier pour dépister de nouvelles variantes et des maladies émergentes', ajoute le groupe de santé helvétique.