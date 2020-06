Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : lancement d'un algorithme de diagnostic du NSCLC Cercle Finance • 26/06/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Roche annonce ce vendredi le lancement de l'algorithme d'analyse d'images uPath PD-L1 (SP263), qui 'permet d'améliorer la rapidité et la précision des diagnostics dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC)'. 'L'algorithme apporte aux pathologistes des évaluations automatisées d'images scannées, ayant le potentiel d'aider le diagnostic et, en fin de compte, des options de traitements ciblées pour les patients', explique le groupe de santé helvétique.

