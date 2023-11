Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: lance un système PCR de nouvelle génération information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 08:22









(CercleFinance.com) - Roche lance un système qPCR de nouvelle génération pour répondre aux besoins cliniques en matière de diagnostic moléculaire.



Le système LightCycler PRO est conçu pour être la technologie qPCR la plus avancée pour le diagnostic clinique et la recherche.



Le nouveau système fera progresser les soins de santé personnalisés et soutiendra la préparation aux épidémies en offrant agilité et flexibilité pour la recherche translationnelle et les diagnostics.



Le système LightCycler PRO complète en outre le portefeuille de tests PCR moléculaires de Roche, qui comprend des solutions destinées à une variété de professionnels de la santé - depuis ceux qui effectuent des recherches jusqu'à ceux qui testent les patients pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres problèmes de santé publique.



' Roche a apporté des contributions significatives à l'établissement et au progrès de la technologie PCR pour répondre aux besoins des systèmes de santé ', a déclaré Josh Lauer, responsable des laboratoires moléculaires chez Roche Diagnostics.



' Les systèmes de santé ont été confrontés à d'importantes contraintes en matière de ressources et à une évolution rapide des dynamiques après la pandémie. Le LightCycler PRO répond à ces dynamiques en offrant la flexibilité nécessaire pour basculer de manière transparente entre la recherche et les applications cliniques.





