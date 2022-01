Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: lance un système de gestion pour la glycémie information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 09:19









(CercleFinance.com) - Roche lance le système cobas pulse, une première solution professionnelle de gestion de la glycémie avec des capacités de santé numérique mobile pour améliorer les soins aux patients.



Le système cobas pulse marque la dernière génération de solutions de point de service connectées de Roche Diagnostics pour une gestion professionnelle de la glycémie.



Ce produit combine un lecteur de glycémie haute performance avec une facilité d'utilisation et des capacités numériques étendues similaires à celles d'un smartphone.



' Les agents de santé de première ligne subissent une pression croissante pour non seulement diagnostiquer avec précision les patients, mais également prendre les décisions appropriées sur tous les aspects de la gestion de la maladie et des soins aux patients ', déclare Thomas Schinecker , PDG de Roche Diagnostics.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks 0.00%