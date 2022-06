Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: lance un scanner de nouvelle génération en Europe information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 11:39









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui le lancement CE du scanner de diapositives VENTANA DP 600 de nouvelle génération.

Selon Roche, cet outil contribuera au développement de soins de santé personnalisés.



'En combinaison avec nos algorithmes innovants d'analyse d'images par IA, cette solution peut contribuer à garantir que chaque patient reçoive le plan de traitement le plus efficace possible ', a déclaré Thomas Schinecker, directeur général de Roche Diagnostics.



Concrètement ce scanner doit aider les laboratoires d'anatomopathologie à accélérer la numérisation de leur flux de travail de pathologie.







