Roche : lance son nouvel analyseur, cobas pure

Cercle Finance • 17/03/2021 à 11:19









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui le lancement de cobas pure dans les pays acceptant le marquage CE3, un nouvel analyseur compact combinant trois technologies sur une seule plate-forme. Ce nouvel outil permet ainsi de simplifier les opérations quotidiennes dans les laboratoires avec un espace et des ressources limités. S'appuyant sur les dernières technologies, cobas pure fournit aux laboratoires un système intégré qui se concentre sur l'automatisation des tâches manuelles. Il permet de réduire le temps de maintenance pratique des techniciens à seulement 5 minutes par jour, soit 80% de moins que les systèmes de la génération précédente, assure Roche.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.42%