Roche : la FDA homologue un test diagnostique compagnon

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que la FDA avait homologué un test diagnostique compagnon permettant de déterminer le statut des patients susceptibles de bénéficier d'un nouveau traitement contre le cancer du poumon mis au point par Pfizer. Le laboratoire suisse indique que le test Ventana ALK CDx Assay a été approuvé pour identifier les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules dit 'ALK-positif' pouvant être traités grâce au Lorbrena (lorlatinib) de Pfizer. Cette décision intervient alors que la FDA a récemment autorisé l'utilisation du Lorbrena dans le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique ALK-positif. Le test Ventana ALK est pour l'instant le seul test compagnon validé pour Lorbrena.

