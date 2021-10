Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : la FDA homologue le test Ventana PD-L1 information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 11:11









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi que la FDA américaine avait approuvé l'utilisation de son test diagnostique compagnon Ventana PD-L1 pour l'identification des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules éligibles à son immunothérapie Tecentriq. Le groupe biopharmaceutique suisse rappelle que le traitement de référence du stade précoce du cancer du poumon est aujourd'hui basé sur une ablation de la tumeur, suivie d'une chimiothérapie. Roche fait toutefois valoir que la moitié des patients souffrent d'un retour de la maladie, même après une intervention chirurgicale . Le feu vert de la FDA intervient alors que l'agence sanitaire américaine a approuvé, la semaine passée, le recours à Tecentriq en traitement post-chirurgie et post-chimiothérapie pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules exprimant le gêne PD-L1.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.32%