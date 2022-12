Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Roche: la FDA autorise le traitement anti-Covid Actemra information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 10:35

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi que la FDA américaine avait approuvé l'utilisation de son traitement contre le Covid-19 chez les patients adultes hospitalisés.



L'homologation concerne plus précisément l'administration par voie intraveineuse de l'anticorps monoclonal Actemra chez les patients recevant des corticostéroïdes, une oxygénothérapie, d'une ventilation mécanique non invasive ou invasive ou d'une oxygénation par membrane extracorporelle.



Dans un communiqué, Roche rappelle qu'Actemra avait fait l'objet, l'an dernier, d'une autorisation en urgence de la part de la FDA chez les patients adultes et pédiatriques de plus de deux ans hospitalisés pour cause de Covid.



Son approbation est désormais définitive pour ce qui concerne les patients adultes.



Depuis le début de la pandémie, plus d'un million de personnes ont été traitées avec Actemra dans les hôpitaux du monde entier.