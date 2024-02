Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: la FDA approuve un traitement pour les allergies information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la FDA a approuvé Xolair comme premier et unique médicament destiné aux enfants et aux adultes souffrant d'une ou plusieurs allergies alimentaires.



L'approbation est basée sur les données de l'étude OUTMATCH de phase III parrainée par le NIH, qui a montré qu'une proportion significativement plus élevée de patients allergiques alimentaires dès l'âge d'un an traités par Xolair pouvaient tolérer de petites quantités d'arachide, de lait, d'oeuf et de noix de cajou sans réaction allergique. par rapport au placebo



Plus de 40 % des enfants et plus de la moitié des adultes souffrant d'allergies alimentaires ont présenté une réaction grave au moins une fois 1,2.



Les résultats détaillés d'OUTMATCH seront présentés lors d'un symposium de dernière minute lors de la réunion annuelle 2024 de l'AAAI.



' Xolair offre aux patients et à leurs familles une nouvelle option de traitement importante qui peut aider à redéfinir la façon dont les allergies alimentaires sont gérées et à réduire les réactions allergiques souvent graves pouvant résulter de l'exposition à des allergènes alimentaires ', a déclaré Levi Garraway, MD, Ph.D., Directeur médical de Roche.





