Roche : la FDA approuve un test autour des tumeurs solides

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé le panel VENTANA MMR RxDx, soit un test mobilisant un panel de protéines MMR visant à identifier les patients dont les tumeurs solides présentent des déficiences dans la réparation des mésappariements de l'ADN (MMR). Ce test a pour objectif de déterminer quels sont les patients les plus susceptibles de bénéficier de thérapies ciblées, et notamment de la monothérapie Jemperli (dostarlimab-gxly) proposée par GSK. Le MMR est un mécanisme naturel qui scanne l'ADN et corrige les éventuelles anomalies. Lorsque ce mécanisme est déficient, des cellules peuvent muter en engendrer un cancer. Si le déficit en MMR est très fréquent dans le cancer de l'endomètre, on le retrouve aussi comme cause de cancers gastriques, colorectaux, de l'intestin grêle, du col de l'utérus et neuroendocriniens. Aux États-Unis, sa prévalence chez les patients atteints de tumeurs solides est estimée à 14%. Le cancer est la 2e cause de décès dans le monde avec près de 10 millions de morts chaque année.

