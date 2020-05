Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : la FDA américaine a approuvé Tecentriq Cercle Finance • 19/05/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Tecentriq en tant que monothérapie de première ligne pour certaines personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique. Cette approbation fait suite à l'étude de phase III IMpower110 démontrant que Tecentriq a présenté un avantage significatif de survie globale chez les personnes ayant une expression élevée PD-L1 par rapport à la chimiothérapie. ' Nous sommes heureux de cette nouvelle option sans chimiothérapie qui peut aider à prolonger leur vie et être administré sur un programme de dosage flexible, y compris une option pour Tecentriq une fois par mois ', a déclaré Levi Garraway , médecin hygiéniste en chef et chef du développement produit mondial. ' Aujourd'hui marque la cinquième approbation de Tecentriq dans le cancer du poumon, nous demeurons résolus à fournir une option de traitement efficace et adapté pour chaque personne atteinte de cette maladie. '

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.98%