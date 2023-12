Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: la FDA accorde un examen prioritaire à Xolair information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 16:23









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que la FDA américaine avait accordé un examen prioritaire à Xolair dans la prévention des allergies alimentaires chez les enfants comme chez les adultes.



En cas de feu vert de l'autorité sanitaire, Xolair deviendrait le premier médicament approuvé afin de réduire les réactions allergiques en cas d'exposition accidentelle des patients.



Selon les premiers résultats d'une étude clinique de phase III, Xolair a permis de réduire significativement la quantité d'arachides, de lait, d'oeufs ou de noix de cajou nécessaire pour déclencher une réaction allergique chez les individus suivis.



D'après le laboratoire, ce sont quelque 17 millions d'américains qui souffrent actuellement d'allergies alimentaires, dont plus de 40% d'enfants et 50% des adultes ont déjà dû faire face à une réaction sévère ou plus.



La décision de la FDA est attendue dans le courant du premier trimestre 2024.





