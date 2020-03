Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : la FDA accepte la demande de médicaments Cercle Finance • 27/03/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Roche a déclaré que la FDA le régulateur américain de la santé avait accepté de revoir l'application commerciale d'un traitement de la grippe chez les enfants. La Food and Drug Administration (FDA) a accepté une nouvelle demande pour Xofluza, ainsi que deux dépôts supplémentaires. Le fabricant suisse de médicaments cherche à obtenir l'approbation d'une nouvelle formulation de Xofluza sous forme de granulés à une dose pour suspension buvable qui offre une option plus pratique pour les enfants et les personnes qui ont des difficultés à avaler. Roche cherche également à obtenir l'approbation de Xofluza dans le traitement de la grippe aiguë chez les enfants en bonne santé âgés de 1 à 12 ans, qui présentent des symptômes depuis moins de 48 heures. La FDA a également accepté un dossier pour la prophylaxie post-exposition de la grippe chez les nourrissons d'un an et plus. La FDA devrait prendre une décision d'approbation en novembre.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -1.11%