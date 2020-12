Roche : la FDA a approuvé une demande de licence

(CercleFinance.com) - Roche annonce ce soir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la demande de licence de produits biologiques supplémentaire (sBLA) de la société pour Xolair (omalizumab) pour l'ajout -sur le traitement d'entretien des polypes nasaux chez les patients adultes de 18 ans et plus ayant une réponse inadéquate aux corticostéroïdes nasaux.

' Les polypes nasaux peuvent conduire à une perte de l'odorat et la congestion nasale, et co-produire fréquemment avec d'autres affections respiratoires, telles que les allergies et l'asthme ' indique le groupe.

Avec cette approbation, Xolair est désormais le premier produit biologique pour le traitement des polypes nasaux qui cible et bloque l'immunoglobuline E (IgE), un facteur clé de l'inflammation.