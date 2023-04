Roche: la FDA a approuvé un traitement pour des lymphomes information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 10:35

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé le Polivy en association avec le R-CHP pour les personnes atteintes de certains types de lymphome diffus à grandes cellules B non traité auparavant.



L'approbation par la FDA de Polivy plus R-CHP pour le traitement de première ligne du DLBCL est basée sur des données pivotales de POLARIX, une étude internationale de phase III, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo qui a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de PFS par rapport à R-CHOP.



Le DLBCL est une maladie agressive et difficile à traiter et constitue la forme la plus courante de lymphome non hodgkinien aux États-Unis. Environ 31 000 personnes aux États-Unis devraient recevoir un diagnostic de DLBCL en 2023.



'La décision d'aujourd'hui de la FDA d'approuver Polivy en association avec le R-CHP dans ce contexte apporte une nouvelle option de traitement indispensable qui peut améliorer les résultats et apporter d'autres avantages à de nombreux patients atteints de ce lymphome agressif.' a déclaré Levi Garraway, MD, Ph.D., directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits.