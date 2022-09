Roche: la Commission européenne a approuvé le vabysmo information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 09:12

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne a approuvé le vabysmo (faricimab) pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire ou ' humide ' liée à l'âge (nAMD) et de la déficience visuelle due à un oedème maculaire diabétique (OMD).



Ces affections rétiniennes sont deux des principales causes de perte de vision dans le monde, affectant plus de 40 millions de personnes.



Vabysmo est le seul médicament injectable pour les yeux approuvé en Europe avec des études de phase III soutenant le traitement à des intervalles allant jusqu'à quatre mois pour les personnes vivant avec la NAMD et l'OMD. Avec le potentiel de nécessiter moins d'injections oculaires au fil du temps, tout en améliorant et en maintenant la vision et l'anatomie, Vabysmo pourrait offrir un calendrier de traitement moins lourd pour les individus, leurs soignants et les systèmes de santé.



' De nombreuses personnes atteintes de nAMD et de DME ont du mal à suivre les injections oculaires mensuelles et les visites chez le médecin, souvent associées aux normes de soins actuelles, et malheureusement, leur vision peut souffrir d'un sous-traitement ', a déclaré le professeur Ramin Tadayoni, chef du département d'ophtalmologie, Lariboisière, hôpitaux Saint-Louis et Rothschild, Paris, France, et président élu de la Société européenne des spécialistes de la rétine (EURETINA).



' Pour les personnes en Europe vivant avec ces conditions, l'approbation d'aujourd'hui offre le premier nouveau mécanisme d'action depuis plus d'une décennie ; un qui pourrait améliorer et protéger leur vision avec moins d'injections au fil du temps '.