Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: l'UE approuve Lunsumio dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 09:52









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi que la Commission européenne avait approuvé l'utilisation du Lunsumio dans le traitement du lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire, un type de lymphome non hodgkinien.



Le laboratoire biopharmaceutique suisse précise dans un communiqué que le feu vert de l'exécutif européen concerne le traitement des patients ayant déjà reçu au moins deux thérapies.



Le groupe bâlois souligne que Lunsumio, un anticorps monoclonal bispécifique, est un médicament produit en série présentant l'avantage d'être rapidement accessible, sans délais rallongés pour les patients devant démarrer un nouveau traitement.



Après la récente approbation par Bruxelles de la combinaison Polivy-MabThera dans le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), il s'agit de la deuxième validation obtenue cette année par Roche dans le lymphome.



Tous les ans, ce sont plus de 28.000 personnes qui se voient diagnostiquer un lymphome folliculaire, ce qui représente environ un cas sur cinq des lymphomes non hodgkiniens.



Malgré de récentes avancées, le lymphome folliculaire est toujours considéré comme une maladie incurable, souvent associé à un risque de rechute.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.79%