Roche : l'UE approuve Actemra pour le traitement du Covid

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que la Commission européenne avait autorisé la mise sur le marché d'Actemra/RoActemra pour traiter la Covid-19. Cette décision survient quelques heures après un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP), une émanation de l'Agence européenne du médicament (EMA), qui avait recommandé l'approbation du médicament dans cette indication. Le feu vert de Bruxelles, qui se base sur des études cliniques ayant inclus 5500 patients, porte sur l'utilisation du produit chez les patients adultes recevant des corticostéroïdes et une aide respiratoire. Actemra/RoActemra, originellement destiné au traitement de l'arthrite rhumatoïde, a déjà été approuvé en urgence pour le traitement de la Covid aux Etats-Unis et en Australie, entre autres. A en croire l'OMS, les récepteurs d'interleukine 6 (IL-6R) tels que Actemra/RoActemra devraient rester efficaces face aux nouvelles mutations du coronavirus, comme Omicron.

