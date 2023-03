Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: l'ex-DG élu président du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - L'ancien directeur général de Roche, Severin Schwan, a été élu mardi au poste de président du conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique suisse.



L'assemblée générale ordinaire du groupe a élu Severin Schwan à une écrasante majorité représentant 98,3%, ce qui le conduira à succéder à Christoph Franz, le président sortant du conseil.



Ce changement intervient alors que Thomas Schinecker a repris ce jour les fonctions de Severin Schwan en qualité de directeur général du groupe.



Les autres propositions du conseil d'administration ont également été adoptées, puisque tous les autres membres du conseil d'administration candidats ont été élus par les actionnaires.



Ceux-ci ont également voté en faveur d'une augmentation du dividende au titre de l'exercice écoulé, à 9,50 francs par action et bon de jouissance, soit la 36ème hausse consécutive du coupon du groupe.





