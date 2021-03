Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : l'Allemagne approuve un test Covid pour la maison Cercle Finance • 01/03/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi que les régulateurs allemands avaient donné leur feu vert à l'utilisation d'un test de dépistage du coronavirus à réaliser soi-même à la maison. Ce test antigénique rapide permet de recueillir un échantillon au sein du vestibule nasal et non du nasopharynx, une procédure présentée comme plus confortable pour les utilisateurs. En suivant des instructions simples, les patients peuvent effectuer le test depuis leur domicile, avec des résultats disponibles en 15 minutes, indique Roche dans un communiqué. Le test doit être commercialisé dans les pharmacies, sans ordonnance, ajoute le groupe suisse.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.12%