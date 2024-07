Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: l'action monte, essai concluant dans l'obésité information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 09:49









(CercleFinance.com) - Roche gagne près de 6% mercredi matin sur le marché suisse suite à l'annonce du succès d'un essai clinique de phase I dans le traitement de l'obésité.



Administré pendant une période de quatre semaines, le comprimé CT-996 a permis une réduction 'cliniquement significative' de 7,3% du poids des participants de l'étude, contre 1,2% dans le groupe placebo.



Sur la base de ces conclusions, Roche dit avoir l'intention de faire avancer le développement de son médicament en tests de phase II.



Pour mémoire, le groupe pharmaceutique avait mis la main sur le CT-996, un agoniste des récepteurs du GLP-1/GIP, dans le cadre de l'acquisition pour 2,7 milliards de dollars de Carmot Therapeutics, conclue à la fin 2023.



Le titre Roche prend actuellement 5,7% en Bourse de Zurich alors que l'indice SMI progresse de 0,3%. Au niveau sectoriel, l'indice européen de la santé recule de 0,5%.





