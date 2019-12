Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : indication demandée à la FDA pour Xolair Cercle Finance • 11/12/2019 à 08:48









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA américaine a accepté d'examiner sa demande de licence de produits biologiques supplémentaire pour Xolair dans le traitement de polypes nasaux chez les 18 ans ou plus avec réponse inadéquate aux corticostéroïdes inter-nasaux. 'En cas d'approbation, Xolair serait le premier anticorps à aider à réduire la taille des polypes nasaux et à améliorer les symptômes en ciblant et en bloquant l'immuno-globuline E (IgE)', souligne le groupe de santé suisse. Cette demande repose sur des données issues des études de phase III Polyp 1 et 2. L'autorité de santé des Etats-Unis devrait rendre sa décision finale sur une approbation de cette indication vers le troisième trimestre 2020.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.69%