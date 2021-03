Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : hausse du dividende approuvée en AG Cercle Finance • 16/03/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Roche annonce l'adoption par son assemblée générale ordinaire de toutes les propositions du conseil d'administration, dont la 34ème augmentation consécutive de son dividende, à 9,10 francs suisses par action et par bon de jouissance (contre neuf francs précédemment). Par ailleurs, le groupe de santé helvétique indique que Christoph Franz a été réélu président du conseil d'administration et outre ce dernier, tous les membres du conseil se présentant ont été réélus pour un mandat d'un an. En raison des restrictions dues à la pandémie, l'Assemblée générale s'est uniquement tenue avec les personnes statutairement nécessaires dans les locaux du siège de Roche Holding, sans présence physique des actionnaires.

