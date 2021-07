Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : hausse de 6% du BPT au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Le groupe de santé helvétique Roche publie un bénéfice par titre rapporté aux activités de base de 10,56 francs suisses au titre du premier semestre 2021, en hausse de 6% à taux de changes constants (+1% en données publiées). A 30,7 milliards de francs, son chiffre d'affaires augmente de 8% à TCC, la baisse de 3% de la division pharma étant compensée par le bond de 51% de la division diagnostics, grâce à la demande élevée de tests liés au Covid-19 et à la forte dynamique des tests de routine. Roche confirme ses prévisions pour 2021, dont un chiffre d'affaires qui devrait afficher une hausse se situant dans la partie basse à moyenne de la plage à un chiffre, à taux de change constants, malgré la persistance du fort impact des biosimilaires.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks 0.00%