Roche : hausse de 2% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Roche publie au titre du premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires en augmentation de 2% à plus de 15,1 milliards de francs suisses et de 7% à taux de change constants, les ventes de nouveaux produits ayant plus que compensé l'impact de la concurrence des biosimilaires. A TTC, le chiffre d'affaires de la division pharma a augmenté de 7%, porté par Tecentriq, Hemlibra, Ocrevus et Perjeta, tandis que celui de la division diagnostics a progressé de 5%, les tests moléculaires ayant été le principal contributeur de cette croissance. 'La volatilité sur certains marchés a eu un impact limité sur les performances au premier trimestre', estime le groupe de santé helvétique qui, sur la base de l'évaluation actuelle de la situation, confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.74%