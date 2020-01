Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : hausse de 13% du bénéfice par titre en 2019 Cercle Finance • 30/01/2020 à 08:27









(CercleFinance.com) - Roche publie un bénéfice par titre rapporté aux activités de base en progression de 13% (à taux de changes constants), à 20,16 francs suisses, et son conseil d'administration propose d'augmenter le dividende à neuf francs suisses par titre. A près de 61,5 milliards de francs, le chiffre d'affaires a augmenté de 9% à taux de change constants et de 8% en données publiées, sous l'impulsion des nouveaux produits, dont les ventes ont plus que compensé l'impact de la concurrence des biosimilaires. 'Pour 2020, nous tablons sur une croissance des ventes se situant dans la partie basse à moyenne de la plage à un chiffre, malgré l'impact encore plus important de la concurrence des biosimilaires', précise le CEO du groupe de santé, Severin Schwan.

