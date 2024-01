Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: fin de l'accord de licence avec AC Immune information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - AC Immune a annoncé lundi que le suisse Roche avait mis fin à l'accord de licence qui le liait à la société biotechnologique en vue de co-développer un nouveau traitement contre le maladie d'Alzheimer.



L'entreprise basée à Lausanne, mais cotée sur le Nasdaq, a précisé que la décision du géant de la santé ne l'empêcherait pas de poursuivre le développement en phase 2 de ses immunothérapies, dont il va reprendre l'intégralité des droits.



Suite à son augmentation de capital de 50 millions de dollars bouclée le mois dernier, AC Immune estime en effet être suffisamment financée afin de poursuivre ses activités jusqu'en 2026.



Le partenariat avec Roche portait sur le crenezumab, un anticorps monoclonal humanisé conçu afin de ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer en neutralisant les oligomères bêta-amyloïdes neurotoxiques.



Il concernait par ailleurs le semorinemab, un autre anticorps dit 'anti-Tau' ciblant la terminaison N de la protéine Tau et censé rétrécir l'espace entre les neurones.





