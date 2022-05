Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: feu vert pour le Polivy en Europe information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi soir avoir reçu une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne pour son médicament Polivy dans le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, un cancer du sang particulièrement agressif.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique suisse indique que le feu vert de Bruxelles porte sur l'utilisation de Polivy en association avec son traitement des cancers du sang MabThera, mais aussi avec la cyclophosphamide (anticancéreux), la doxorubicin (chimiothérapie) et la prednisone (anti-inflammatoire).



Lors d'essais de phase III, cette combinaison avait permis de réduire de 27% le risque d'aggravation de la maladie ou de décès chez les patients traités.



Polivy, un anticorps-médicament, vise une protéine spécifiquement exprimée dans la plupart des lymphocytes B, des cellules immunitaires affectées dans

certains types de lymphome non hodgkinien.



Cette molécule se lie à la protéine et détruit ces lymphocytes B en libérant un agent anticancéreux, ce qui permet de minimiser les effets sur les cellules normales.





