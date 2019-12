Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : feu vert de la FTC à l'OPA sur Spark Cercle Finance • 17/12/2019 à 07:48









(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir obtenu de la Federal Trade Commission des États-Unis (FTC) son feu vert à l'acquisition de Spark Therapeutics, quelques heures après avoir reçu celui de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). Ces autorisations permettent au groupe de santé suisse de finaliser son offre publique d'achat (OPA) visant les actions Spark, à un prix de 114,5 dollars par action, OPA dont le délai a expiré le lundi 16 décembre au soir. Roche indique que près de 23,8 millions d'actions Spark ont été apportées à son OPA, ce qui représente environ 60,4% des titres en circulation de cette société biopharmaceutique. Il a l'intention de finaliser la fusion ce mardi.

