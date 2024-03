Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: feu vert de la FDA pour le test 'cobas' information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé le test 'cobas' Malaria pour une utilisation sur les systèmes cobas 6800/8800.



Ce test permet de garantir que les unités de sang infectées sont retirées de l'approvisionnement en sang, écartant ainsi les risques potentiels d'infection des patients par les produits sanguins transfusés.



'L'approbation de cobas Malaria représente une avancée significative dans la lutte contre le paludisme, offrant aux professionnels de santé un outil fiable pour le dépistage des donneurs et améliorant la sécurité des patients dans le monde entier', a commenté Matt Sause, DG de Roche Diagnostics.



Le test sera disponible aux États-Unis à la fin du deuxième trimestre 2024.



L'approbation CE est attendue plus tard cette année.





