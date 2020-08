Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : feu vert de la FDA américaine pour Enspryng Cercle Finance • 17/08/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait approuvé Enspryng dans le traitement de la neuromyélite optique, une maladie auto-immune rare affectant le nerf optique et la moelle épinière. . Cet anticorps monoclonal devient ainsi le premier médicament en injection sous-cutanée autorisé aux Etats-Unis pour la maladie du spectre de la neuromyélite optique, une option qui permettra aux patients de s'auto-injecter le traitement toutes les quatre semaines. Roche a précisé qu'Enspryng serait commercialisé aux Etats-Unis dans un délai de deux semaines.

