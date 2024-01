Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: feu vert de l'UE pour le Tecentriq en sous-cutanée information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché pour le Tecentriq SC, soit le Tecentriq -une immunothérapie anticancéreuse- administré via injection sous-cutanée (SC).



En 2023, plus de 38 000 patients de l'UE ont reçu Tecentriq IV (intra-veineux) pour traiter différents types de cancers (poumon, foie, vessie et sein). Le traitement était alors administré par intra-veineuse, en perfusion, une méthode qui prenait entre 30 et 60 minutes.



La nouvelle méthode d'administration en sous-cutanée réduira la durée du traitement à environ sept minutes (la plupart des injections prennent entre quatre et huit minutes).



L'autorisation de mise sur le marché en Tecentriq SC s'applique à toutes les indications approuvées de Tecentriq IV.



' La disponibilité d'une option d'immunothérapie sous-cutanée du cancer, capable de minimiser le temps de traitement et même de permettre un traitement en dehors d'un hôpital, fera sans aucun doute une différence significative pour les patients et leurs proches', évalue le Dr Enriqueta Felip, chef de l'unité de cancer thoracique de l'hôpital Vall d'Hebron, en Espagne.





