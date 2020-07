Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : fait un point sur l'essai de phase III pour le Covid Cercle Finance • 29/07/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - Roche fait le point sur l'essai de phase III COVACTA d'Actemra / RoActemra chez des patients hospitalisés atteints de pneumonie sévère associée au Covid-19. L'essai COVACTA n'a pas atteint son critère d'évaluation principal d'amélioration de l'état clinique chez les patients atteints de pneumonie associée au Covid-19, ou le critère secondaire clé de réduction de la mortalité des patients. L'étude est la première étude de phase III mondiale, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, sur Actemra / RoActemra. Roche reste déterminé à poursuivre le programme d'essais cliniques Actemra / RoActemra dans Covid-19 afin d'explorer plus avant Actemra / RoActemra dans d'autres contextes de traitement, y compris en association avec un antiviral.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks +0.06%