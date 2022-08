Roche: extension du marquage CE pour le test Ventana information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 12:18

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi qu'il avait obtenu une extension du marquage 'CE' pour son test de diagnostic Ventana PD-L1, qui pourra désormais être utilisé afin d'identifier les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites pouvant bénéficier de son immunothérapie Tecentriq.



Le traitement standard du cancer bronchique consiste actuellement en une opération de la tumeur, éventuellement accompagnée d'une chimiothérapie, ce qui n'empêche pas que la maladie d'un patient sur deux récidive.



Roche souligne que l'administration de Tecentriq chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules permet de réduire de plus de deux le risque de récurrence de la maladie ou de décès.



Ventana, une filiale de Roche, s'est spécialisée dans les applications de médecine personnalisée en proposant des diagnostics 'compagnons' permettant de cibler les patients les plus susceptibles de répondre favorablement à des thérapies spécifiques.



Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer à travers le monde, le cancer bronchique non à petites cellules étant le sous-type le plus répandu.