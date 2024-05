Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: examen prioritaire de la FDA dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des États-Unis a accordé un examen prioritaire à son inévolib, en association avec le palbociclib et le fulvestrant, pour le traitement du cancer du sein HER2 négatif à récepteurs hormonaux positifs avancés avec une mutation PIK3CA.



L'examen prioritaire est basé sur les résultats positifs d'une étude de phase III, qui ont montré une survie sans progression plus que doublée, réduisant le risque d'aggravation de la maladie ou de décès de 57% par rapport au traitement standard seul en première intention.



Cette annonce reconnaît le meilleur potentiel de sa catégorie du schéma thérapeutique à base d'inévolisib pour les patients ayant un besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques. La date cible pour la décision de la FDA est le 27 novembre prochain.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.04%