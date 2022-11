Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: EUA pour le test cobas MPXV aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des États-Unis a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour cobas MPXV, test PCR en temps réel pour la détection qualitative de l'ADN du virus de l'orthopoxvirose simienne, pour une utilisation sur les systèmes cobas 6800/8800.



Ce test à haut débit du virus de l'orthopoxvirose simienne (MPXV) devient ainsi le premier bénéficiant d'une EUA à la suite d'une évaluation sur des échantillons de patients réels plutôt que sur de simples échantillons formulés en laboratoire.



'Les solutions à haut débit permettent des résultats rapides, permettant aux individus d'éviter des tests supplémentaires ou un isolement inutile, et facilitant l'accès à un traitement approprié dès que possible', souligne le groupe de santé suisse.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks 0.00%