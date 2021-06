Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : EUA obtenue aux Etats-Unis dans la Covid-19 Cercle Finance • 25/06/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a octroyé une autorisation d'utilisation en urgence (EUA) pour Actemra/RoActemra par voie intraveineuse pour le traitement de la Covid-19 chez les patients adultes et enfants de deux ans ou plus hospitalisés. Cette EUA se fonde sur quatre études ayant évalué ce traitement chez plus de 5.500 patients, et suggérant qu'il 'peut améliorer les résultats chez les patients recevant des corticostéroïdes et requérant de l'oxygène supplémentaire ou une assistance respiratoire'.

