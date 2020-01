Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : entouré après un relèvement d'objectif Cercle Finance • 10/01/2020 à 12:02









(CercleFinance.com) - UBS a relevé son objectif de cours sur le titre Roche à 350 francs suisses, contre 328 francs, permettant à l'action de surperformer légèrement la tendance générale de la Bourse de Zurich. 'Le pipeline de Roche reste plus qu'une police d'assurance', indiquent les analystes d'UBS dans une note aux investisseurs. 'Les perspectives sur 2020 devraient continuer à valoriser la valeur au moins dans la moyenne du secteur', ont rajouté les analystes. UBS a confirmé son conseil à l'achat sur le titre.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.61%