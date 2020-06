Roche : Enspryng a été approuvé au Japon

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Enspryng (satralizumab) a été approuvé au Japon pour les adultes et les enfants atteints de trouble du spectre de la neuromyélite optique.

Enspryng est le premier et le seul traitement approuvé au Japon pour les adultes et les enfants atteints de trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) indique Roche. Il est également le premier et le seul traitement approuvé ciblant le récepteur de l'interleukine-6 (IL-6) administré par voie sous-cutanée toutes les quatre semaines.

' Enspryng a démontré une efficacité robuste et considérablement réduit le risque de rechute dans une large population de patients NMOSD dans deux études pivots de phase III, en monothérapie et en tant que thérapie complémentaire à la thérapie immunosuppressive (IST) de base, et est administré par voie sous-cutanée toutes les quatre semaines ' indique le groupe.

' L'approbation d'aujourd'hui au Japon est la première pour Enspryng en Asie, offrant une nouvelle option de traitement pour aider à réduire les rechutes de NMOSD qui causent une invalidité irréversible, comme la perte de vision et la paralysie', a déclaré Levi Garraway, médecin chef de Roche Responsable et responsable du développement produit mondial.