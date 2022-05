Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: engagé auprès de la FMH jusqu'à fin 2028 information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 09:43









(CercleFinance.com) - Roche annonce prolonger son engagement envers le programme d'aide humanitaire de la Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH) jusqu'à la fin de 2028, dans le cadre du partenariat initialement formé en février 2019.



Le traitement prophylactique de Roche sera fourni au programme d'aide humanitaire de la FMH pour continuer à traiter jusqu'à 1.000 personnes atteintes d'hémophilie A dans des endroits où il y a peu ou pas d'accès au traitement.



'L'accès au traitement prophylactique - la norme de soins pour l'hémophilie A pour prévenir les hémorragies dans la plupart des pays développés - est particulièrement restreint dans les pays en développement', souligne le groupe de santé suisse.





